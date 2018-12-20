ХК «Рязань» одержал третью победу подряд

В среду, 19 декабря, «горожане» выиграли в Ханты-Мансийске у «Югры» со счетом 4:2.
Счет в мачте открыли хозяева на третьей минуте, рязанцы отыгрались в середине второго периода, а спустя шесть минут вышли вперед благодаря голу Владимира Карпова с «нулевого» угла.
Перед вторым перерывом «Югра», играя пять на три, реализовала большинство.
На 32-й секунде заключительного периода Александр Васильев вновь вывел рязанцев вперед.
Последняя шайба влетела в ворота гостей уже в пустые ворота, в четвертой игре подряд забил Александр Акмальдинов.
«Первый период мы вчистую проиграли и по движению, и по созданным моментам. После перерыва смогли скорректировать игру. Ход борьбы переломили, за исключением ненужного удаления, когда мы остались втроем. В третьем периоде уже мы вышли и забросили, дотерпели. Спасибо ребятам, что выполнили установку», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.
ХК «Рязань» набрал 42 очка и вышел на 12-е место в турнирной таблице. Предпоследний матч в 2018 году «горожане» сыграют 24 декабря во ДС «Олимпийский» с ХК «Тамбов».
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