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10:29, 21 декабря 2018 2252

«Црвена Звезда» хочет выкупить воспитанника рязанского футбола

«Црвена Звезда» хочет выкупить воспитанника рязанского футбола

«Црвена Звезда» хочет выкупить воспитанника рязанского футбола Михаила Сентюрина. Об этом сообщает Sportbox.

17-летний полузащитник ФК «Рязань» побывал на просмотре в сербской команде.

«Насколько знаю, Сентюрин понравился «Црвене Звезде», хотя на данный момент конкретного предложения по нему не поступало, — отметил главный тренер «Рязани» Гарник Авалян.

Сам футболист отметил, что тренировался с основной командой, а во время контрольных матчей отметился голевой передачей.

Сентюрин является воспитанником рязанского футбола и игроком юношеской сборной России.

В текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей в ПФЛ и два в кубке, в которых забил один гол.

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