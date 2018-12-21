«Црвена Звезда» хочет выкупить воспитанника рязанского футбола Михаила Сентюрина. Об этом сообщает Sportbox.
17-летний полузащитник ФК «Рязань» побывал на просмотре в сербской команде.
«Насколько знаю, Сентюрин понравился «Црвене Звезде», хотя на данный момент конкретного предложения по нему не поступало, — отметил главный тренер «Рязани» Гарник Авалян.
Сам футболист отметил, что тренировался с основной командой, а во время контрольных матчей отметился голевой передачей.
Сентюрин является воспитанником рязанского футбола и игроком юношеской сборной России.
В текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей в ПФЛ и два в кубке, в которых забил один гол.