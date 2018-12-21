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15:28, 21 декабря 2018 4985

Рязанская фигуристка без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России

Рязанская фигуристка без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязанская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на чемпионате России в Саранске в пятницу, 21 декабря. Об этом пишет Sports.ru.

14-летняя спортсменка исполнила аксель в два с половиной оборота, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

За прокат рязанка получила 74,96 балла.

Как передает RT, ранее Трусова рассказала, что ее цель на чемпионате — откатать чисто обе программы.

«Старшие спортсмены катаются на высоком уровне, они уже побывали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Лично я ставлю для себя цель откатать чисто обе программы, так как никуда не отбираюсь», — отметила фигуристка.

Отметим, что на чемпионате также выступают Евгения Медведева и Алина Загитова.

Напомним, рязанка заняла второе место в финале юниорского Гран-при в Ванкувере.

Ранее Трусова выиграла этап Кубка России. Она первая фигуристка, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц.

Также фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 221 балл.

© RZN.info

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