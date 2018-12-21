Рязанская фигуристка без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России

Рязанская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на чемпионате России в Саранске в пятницу, 21 декабря. Об этом пишет
14-летняя спортсменка исполнила аксель в два с половиной оборота, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.
За прокат рязанка получила 74,96 балла.
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«Старшие спортсмены катаются на высоком уровне, они уже побывали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Лично я ставлю для себя цель откатать чисто обе программы, так как никуда не отбираюсь», — отметила фигуристка.
Отметим, что на чемпионате также выступают Евгения Медведева и Алина Загитова.
Напомним, рязанка
Ранее Трусова
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