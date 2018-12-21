Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:18, 21 декабря 2018 2136

«Зубры» дома обыграли «АлтайБаскет»

«Зубры» дома обыграли «АлтайБаскет»

«Зубры» дома обыграли «АлтайБаскет». В четверг, 20 декабря, БК «Рязань» обыграл команду из Барнаула со счетом 67:54.

Хозяева уверенно выиграли первую четверть, а во второй десятиминутке «Зубры» довели разрыв в счете до 21 очка.

После большого перерыва гости отыграли восемь очков, а в последней четверти вплотную приблизились в счете — 54:52.

После этого рязанцы перехватили инициативу и довели игру до победы.

БК «Рязань» поднялся на 4-е место в таблице.

Ответный матч с «АлтайБаскетом» пройдет 21 декабря в ДДТ. Начало в 19.00.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:28, 21 декабря 2018
Рязанская фигуристка без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России
13:18, 21 декабря 2018
«Зубры» дома обыграли «АлтайБаскет»
10:29, 21 декабря 2018
«Црвена Звезда» хочет выкупить воспитанника рязанского футбола
11:32, 20 декабря 2018
ХК «Рязань» одержал третью победу подряд
16:52, 18 декабря 2018
Вице-чемпион рязанской НХЛ выиграл первый круг с отрывом
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
15:32, 8 декабря 2018 27 069
Фигурист из США уронил партнершу вниз головой во время проката. Видео
19:00, 9 декабря 2018 25 492
Пропавший 23-летний рязанец скончался в реанимации 3
17:52, 8 декабря 2018 22 319
Любимов рассказал об итогах съезда партии «Единая Россия»
18:29, 15 декабря 2018 21 544
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 20 514
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований