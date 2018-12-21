«Зубры» дома обыграли «АлтайБаскет». В четверг, 20 декабря, БК «Рязань» обыграл команду из Барнаула со счетом 67:54.
Хозяева уверенно выиграли первую четверть, а во второй десятиминутке «Зубры» довели разрыв в счете до 21 очка.
После большого перерыва гости отыграли восемь очков, а в последней четверти вплотную приблизились в счете — 54:52.
После этого рязанцы перехватили инициативу и довели игру до победы.
БК «Рязань» поднялся на 4-е место в таблице.
Ответный матч с «АлтайБаскетом» пройдет 21 декабря в ДДТ. Начало в 19.00.