БК «Рязань» выиграл последний матч в году. Фото

БК «Рязань» выиграл последний матч в году. В пятницу, 21 декабря, «зубры» со счетом 86:64 победили у «АлтайБаскета» из Барнаула.
Начало встречи прошло в равной борьбе, после чего рязанцы перехватили инициативу и выиграли период — 22:17. Остальные четверти также прошли с преимуществом хозяев.
В концовке встречи в составе «зубров» дебютировал 16-летний воспитанник рязанского баскетбола Глеб Ефремочкин, который позже набрал очки в первом же матче.
«Провели хорошую работу над ошибками, извлекли уроки. Команда вышла на площадку полностью сконцентрированной и не теряла эту концентрацию на протяжении всех 40 минут. Контролировали ситуацию на площадке, дорожили мячом, сыграли командно. Тот случай, когда есть удовлетворение и от игры, и от результата», — отметил после матча главный тренер БК «Рязань» Алексей Безнебеев.
«Зубры» остались на 4-м месте в таблице. Следующий матч команда проведет 12 января в Майкопе с «Динамо-МГТУ».
Фото БК «