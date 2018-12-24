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17:15, 24 декабря 2018 980

Чемпион рязанской НХЛ разгромил финалиста. Обзор тура

Чемпион рязанской НХЛ разгромил финалиста. Обзор тура

Чемпион рязанской НХЛ разгромил финалиста. В 10 туре дивизиона 40+ «Автоимпорт» со счетом 7:0 обыграл касимовский «Восход СУ-2».

Счет в мачте открыли «автомобилисты» уже во втором периоде, однако это им не помешало забросить семь безответных шайб. Несмотря на поражение, касимовцы остались на первом месте в таблице.

«Империя», которая идет на втором месте, также разгромила соперника — 8:0. На четвертое место вышла «Шкода-Рязань», которая сыграла вничью с аутсайдером — «Соколом».

«Светлый» проиграл со счетом 1:3 «Здоровью», которое одержала вторую победу в сезоне. «Динамо» поднялось на шестое место после победы над «Державой» со счетом 4:1.

В самом результативном матче тура лидер второй группы «Витязь» обыграл «Мещеру» со счетом 7:4. Дядьковцы обыграли «Администрацию Рязани» (4:1), а рыбновская команда разгромила «Лесной» — 8:1.

Чучковская команда также забросила восемь шайб «Рязани-ВДВ» (8:2), половину из которых реализовал Александр Лубшев.

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