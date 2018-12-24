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14:49, 24 декабря 2018 1011

Спартакиада продолжается. Сотрудники «Автоимпорта» соревновались в стритболе, волейболе и бильярде

Спартакиада продолжается. Сотрудники «Автоимпорта» соревновались в стритболе, волейболе и бильярде

В Рязани продолжается спартакиада среди сотрудников Группы компаний «Автоимпорт». Большинство работников холдинга активно участвуют в соревнованиях по 15 видам спорта.

В ноябре на базе спорткомплекса «Локомотив» прошел чемпионат по стритболу. Восемь команд мужчин и женщин соревновались в течение четырех часов.

В результате победу одержала команда администрации, в которую входят сотрудники главного офиса компании. На втором месте оказались представители автосалонов Toyota и Lexus — команда «Смарт», на третьем — сотрудники из команды «Есенин».

В начале декабря на протяжении двух недель за первенство боролись лучшие волейболисты компании, которых активно поддерживали болельщики.

По итогам игр лучшей стала команда «Московский». Второе место завоевали сотрудники компании из команды «Магнито», третье — команда «Смарт».

За первенство в соревнованиях по бильярду боролись 16 лучших игроков — по два из каждой команды. Лидером в личном зачете уже не в первый раз стала Олеся Малина, которая обыграла серебряного призера — Максима Кандаловского. Третье место занял Виктор Макаров.

В командном зачете на третьем месте оказалась команда «Аркада», на втором — «Магнито», на первом — «Московский».

«Борьба между командами в рамках спартакиады идет нешуточная, и предсказать, кто же станет победителем, на данном этапе сложно. Ведь впереди еще соревнования по восьми видам спорта, среди которых дартс, шашки и шахматы, лыжные гонки», — прокомментировали представители ГК «Автоимпорт».

© RZN.info

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