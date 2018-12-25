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11:34, 25 декабря 2018 2001

ХК «Рязань» одержал четвертую победу подряд

ХК «Рязань» одержал четвертую победу подряд

ХК «Рязань» одержал четвертую победу подряд. В понедельник, 24 декабря, «горожане» обыграли ХК «Тамбов» со счетом 3:1.

Счет в мачте открыли хозяева, которые в первом периоде реализовали большинство, отличился Иван Иванов.

Во второй двадцатиминутке Артем Прохоров с передачи Дмитрия Воробьева удвоил преимущество. Под занавес периода Иванов оформил дубль, вновь отличившись в большинстве. Гости спаслись от разгрома в последнем периоде, «размочив» счет.

Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков после матча отметил, что на площадке шла равная игра.

«Где-то даже соперник владел преимуществом — во втором, третьем периодах. Мы довольны результатом, но не совсем довольны игрой, хотели другую увидеть в исполнении команды. Но — забросили нужные шайбы, реализовали большинство. В целом неплохо сыграли за исключением некоторых моментов, которые нужно убирать», — заявил Десятков.

ХК «Рязань» набрал 44 очка и вернулся на 12-е место в таблице.

Последний в году матч «горожане» проведут во ДС «Олимпийский» 26 декабря против ХК «Саров». Начало в 19.00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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