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22:29, 25 декабря 2018 340

Лыжный сезон в Рязани открыли чемпионатом и первенством города

Лыжный сезон в Рязани открыли чемпионатом и первенством города

В субботу, 22 декабря, в Рязани прошли открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона 2018-2019 года».

Участниками соревнований стали более 160 человек, представляющие спортшколы «Алмаз», «Вымпел» и «Витязь», Академию ФСИН, сборные РФМУ, РГУ, «Зубры», «Рязань», «Красное знамя», а также лыжники из Михайлова, Ряжска, Зарайска, Скопина, Клепиков, Касимова и Касимовского района. Их поддерживали около шестисот зрителей. Победителями командного первенства стали:

  • «Алмаз» — 2005-2006 год;
  • Академия ФСИН — 2000 год и старше;
  • «Алмаз» — 2001-2002 год;
  • «Вымпел» — 2003-2004 год;
  • «Алмаз» — 2003-2004 год;
  • «Алмаз» — 2001-2002 год;
  • «Зубры».

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