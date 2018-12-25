Лыжный сезон в Рязани открыли чемпионатом и первенством города

В субботу, 22 декабря, в Рязани прошли открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона 2018-2019 года».
Участниками соревнований стали более 160 человек, представляющие спортшколы «Алмаз», «Вымпел» и «Витязь», Академию ФСИН, сборные РФМУ, РГУ, «Зубры», «Рязань», «Красное знамя», а также лыжники из Михайлова, Ряжска, Зарайска, Скопина, Клепиков, Касимова и Касимовского района. Их поддерживали около шестисот зрителей. Победителями командного первенства стали:
- «Алмаз» — 2005-2006 год;
- Академия ФСИН — 2000 год и старше;
- «Алмаз» — 2001-2002 год;
- «Вымпел» — 2003-2004 год;
- «Алмаз» — 2003-2004 год;
- «Алмаз» — 2001-2002 год;
- «Зубры».