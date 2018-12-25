Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:03, 25 декабря 2018 2007

Первый круг рязанской НХЛ 18+ завершился разгромной победой лидера

Первый круг рязанской НХЛ 18+ завершился разгромной победой лидера

Первый круг рязанской НХЛ 18+ завершился разгромной победой лидера. В пятом туре спортсмены «РВВДКУ» забросили 14 безответных шайб «МБ Рязань».

В первых двух периодах десантники отличились по четыре раза, а в заключительном — шесть. Самым результативным игроком матча стал Иван Алоничев, которых забросил четыре шайбы и отдал одну передачу.

В матче за второе место «Автоимпорт М» со счетом 5:1 обыграл «Рыбное — Триумф». Несмотря на счет, на площадке шла равная борьба, однако шайбы забивали только «автомобилисты». Уже при счете 4:0 рыбновцы забросили шайбу престижа, но это не спасло команду от итогового крупного счета.

Свою первую победу в турнире одержали «Поляны». Исход матча с аутсайдером — «Сталькомплектом» — решила единственная шайба, которую забросил Александр Князев.

Первые матчи второго круга пройдут 29 декабря, затем команды отправятся на двухнедельные выходные.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
12:03, 25 декабря 2018
Первый круг рязанской НХЛ 18+ завершился разгромной победой лидера
11:34, 25 декабря 2018
ХК «Рязань» одержал четвертую победу подряд
17:15, 24 декабря 2018
Чемпион рязанской НХЛ разгромил финалиста. Обзор тура
16:40, 24 декабря 2018
БК «Рязань» выиграл последний матч в году. Фото
14:49, 24 декабря 2018
Спартакиада продолжается. Сотрудники «Автоимпорта» соревновались в стритболе, волейболе и бильярде
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 177
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 118
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 568
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 471
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 283
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 2
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований