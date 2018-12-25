Первый круг рязанской НХЛ 18+ завершился разгромной победой лидера. В пятом туре спортсмены «РВВДКУ» забросили 14 безответных шайб «МБ Рязань».
В первых двух периодах десантники отличились по четыре раза, а в заключительном — шесть. Самым результативным игроком матча стал Иван Алоничев, которых забросил четыре шайбы и отдал одну передачу.
В матче за второе место «Автоимпорт М» со счетом 5:1 обыграл «Рыбное — Триумф». Несмотря на счет, на площадке шла равная борьба, однако шайбы забивали только «автомобилисты». Уже при счете 4:0 рыбновцы забросили шайбу престижа, но это не спасло команду от итогового крупного счета.
Свою первую победу в турнире одержали «Поляны». Исход матча с аутсайдером — «Сталькомплектом» — решила единственная шайба, которую забросил Александр Князев.
Первые матчи второго круга пройдут 29 декабря, затем команды отправятся на двухнедельные выходные.