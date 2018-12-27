Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 27 декабря 2018 3654

ХК «Рязань» забросил четыре шайбы, но проиграл последний матч в году. Фоторепортаж

ХК «Рязань» забросил четыре шайбы, но проиграл последний матч в году. Фоторепортаж

В среду, 26 декабря, горожане проиграли в овертайме ХК «Саров» со счетом 4:5.

Счет в мачте открыли гости в большинстве, однако рязанцы отыгрались через минуту усилиями Андрея Лугового.

В начале второго периода хозяева смогли выйти вперед, отличился Артем Прохоров. Однако гости еще до перерыва сначала сравняли, а потом и повели в счете.

В заключительной двадцатиминутке Валерий Васильев сделал счет 3:3 в большинстве, но гости смогли вновь забросить еще одну шайбу. Рязанцы отыгрались за 3,5 минуты до сирены.

В овертайме рязанцы больше соперника атаковали, но забросить смогли нижегородцы.

Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков назвал результат неудачным.

«С другой стороны, могли вообще остаться ни с чем, потому как складывалась игра — соперник постоянно вел в счете, а нашей команде приходилось догонять. В нежелании я упрекнуть команду не могу, но не хватило хладнокровия в завершении атак — голевых моментов создано было достаточно», — отметил Десятков.

ХК «Рязань» уходит на новогоднюю паузу на 12-м месте в таблице.

Первый мачт в 2019 году «горожане» сыграют 6 февраля против «Зауралья».

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
21:34, 27 декабря 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в Декаде спорта и здоровья в новогодние праздники 1
11:45, 27 декабря 2018
ХК «Рязань» забросил четыре шайбы, но проиграл последний матч в году. Фоторепортаж
10:41, 26 декабря 2018
Вратарь ХК «Рязань» сыграет на молодежном чемпионате мира
22:29, 25 декабря 2018
Лыжный сезон в Рязани открыли чемпионатом и первенством города
16:46, 25 декабря 2018
ХК «Рязань» соберет подарки для детей-сирот
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 604
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 698
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 21 020
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 712
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 166
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований