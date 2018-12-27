ХК «Рязань» забросил четыре шайбы, но проиграл последний матч в году. Фоторепортаж

В среду, 26 декабря, горожане проиграли в овертайме ХК «Саров» со счетом 4:5.
Счет в мачте открыли гости в большинстве, однако рязанцы отыгрались через минуту усилиями Андрея Лугового.
В начале второго периода хозяева смогли выйти вперед, отличился Артем Прохоров. Однако гости еще до перерыва сначала сравняли, а потом и повели в счете.
В заключительной двадцатиминутке Валерий Васильев сделал счет 3:3 в большинстве, но гости смогли вновь забросить еще одну шайбу. Рязанцы отыгрались за 3,5 минуты до сирены.
В овертайме рязанцы больше соперника атаковали, но забросить смогли нижегородцы.
Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков назвал результат неудачным.
«С другой стороны, могли вообще остаться ни с чем, потому как складывалась игра — соперник постоянно вел в счете, а нашей команде приходилось догонять. В нежелании я упрекнуть команду не могу, но не хватило хладнокровия в завершении атак — голевых моментов создано было достаточно», — отметил Десятков.
ХК «Рязань» уходит на новогоднюю паузу на 12-м месте в таблице.
Первый мачт в 2019 году «горожане» сыграют 6 февраля против «Зауралья».
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