Рязанцев пригласили поучаствовать в Декаде спорта и здоровья в новогодние праздники

С 1 по 8 января 2019 года в России по решению Минспорта пройдет традиционная Декада спорта и здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Во всех муниципальных образованиях и спортивных школах Рязанской области пройдет около 300 мероприятий различного формата и направленности.
Рязанцев ждут многочисленные фестивали, праздники, первенства, новогодние и рождественские турниры, катания на коньках, дни здоровья, учебно-тренировочные сборы, мастер-классы по видам спорта.
Региональный минспорт пригласил взрослых, детей, пенсионер и лиц с ограниченными возможностями здоровья поучаствовать в мероприятиях, проводимых в рамках Декады.
С планом мероприятий можно ознакомиться по