Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:34, 27 декабря 2018 1741

Рязанцев пригласили поучаствовать в Декаде спорта и здоровья в новогодние праздники 2

Рязанцев пригласили поучаствовать в Декаде спорта и здоровья в новогодние праздники

С 1 по 8 января 2019 года в России по решению Минспорта пройдет традиционная Декада спорта и здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Во всех муниципальных образованиях и спортивных школах Рязанской области пройдет около 300 мероприятий различного формата и направленности.

Рязанцев ждут многочисленные фестивали, праздники, первенства, новогодние и рождественские турниры, катания на коньках, дни здоровья, учебно-тренировочные сборы, мастер-классы по видам спорта.

Региональный минспорт пригласил взрослых, детей, пенсионер и лиц с ограниченными возможностями здоровья поучаствовать в мероприятиях, проводимых в рамках Декады.

С планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
21:34, 27 декабря 2018
Рязанцев пригласили поучаствовать в Декаде спорта и здоровья в новогодние праздники 2
11:45, 27 декабря 2018
ХК «Рязань» забросил четыре шайбы, но проиграл последний матч в году. Фоторепортаж
10:41, 26 декабря 2018
Вратарь ХК «Рязань» сыграет на молодежном чемпионате мира
22:29, 25 декабря 2018
Лыжный сезон в Рязани открыли чемпионатом и первенством города
16:46, 25 декабря 2018
ХК «Рязань» соберет подарки для детей-сирот
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 482
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 549
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 908
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 578
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 17 968
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований