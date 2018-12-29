В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В Академии тенниса имени Озерова подвели итоги 2018 года, в течение которого в Рязани провели множество соревнований различного уровня, включая международные турниры Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe) и Международной теннисной федерации (ITF).

Академия также организовала работу по программе «бережливое производство» и приняла активное участие в проведении Всероссийского форума «Бережливое производство», установила международные и межрегиональные спортивные связи.

Академия является тренировочной базой для спортсменов не только из России, но и из зарубежных стран (Великобритания, Австралия, Китай и другие). Она также получила статус инновационной площадки от Министерства спорта России.

«Осенне-зимний сезон стал особенно насыщенным теннисными событиями. Одним из главных стало учреждение новой Федерации тенниса Рязанской области и избрание ее президента — Оксаны Любимовой», — отметили в пресс-службе академии.

Первая рабочая поездка Любимовой вместе с вице-президентом федерации и директором академии Антоном Князевым состоялась в декабре. Делегация посетила коллег в казанской академии тенниса и подробно ознакомилась с методами работы со спортсменами, а также работой региональной Федерации тенниса.

«Рязань и Казань налаживают прочные спортивные связи и активное взаимодействие с целью усовершенствования процессов подготовки спортсменов и достижения наилучшего спортивного результата. Так, в ноябре уходящего года прошел совместный сбор лучших казанских теннисистов с воспитанниками академии Озерова в Рязани», — говорится в сообщении.

В конце года рязанская академия провела два турнира РТТ: «Итоги года» и «Новогодний».

Как отметили в пресс-службе, сейчас в академии уже началась активная подготовка к предстоящему с 4 по 13 января крупному международному юниорскому турниру «Кубок Кремля».

«Академия приняла эстафету проведения этого турнира от Москвы и в 2019 году будет принимать этот турнир уже в четвертый раз. Это очень важное событие для многих юных талантливых теннисистов не только России, но и зарубежных стран. Торжественная церемония открытия, которая состоится 7 января, и основная сетка турнира обещают быть очень интересными», — рассказали представители академии.