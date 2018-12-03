Рязанский футболист московского ЦСКА Константин Кучаев дал интервью клубной пресс-службе. Соответствующий ролик опубликовали на YouTube.
В беседе игрок рассказал о дебюте за «армейцев», учебе в музыкальной школе, любимых сериалах, предмете в школе и прыжке с парашютом.
«Я не считаю нужным выделяться, ношу спортивный костюм и обычные кроссовки», — отметил Кучаев на один из вопросов интервьюера.
Также футболист отметил, что первый раз в жизни ездил отдыхать в Индию.
«Предпочитаю поехать домой в Рязань и там с родителями отдохнуть», — заявил Кучаев.
В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел в составе ЦСКА два мачта в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.