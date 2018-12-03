Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:43, 3 декабря 2018 1412

Отдыху на море предпочитаю поездку в Рязань — Кучаев

Отдыху на море предпочитаю поездку в Рязань — Кучаев

Рязанский футболист московского ЦСКА Константин Кучаев дал интервью клубной пресс-службе. Соответствующий ролик опубликовали на YouTube.

В беседе игрок рассказал о дебюте за «армейцев», учебе в музыкальной школе, любимых сериалах, предмете в школе и прыжке с парашютом.

«Я не считаю нужным выделяться, ношу спортивный костюм и обычные кроссовки», — отметил Кучаев на один из вопросов интервьюера.

Также футболист отметил, что первый раз в жизни ездил отдыхать в Индию.

«Предпочитаю поехать домой в Рязань и там с родителями отдохнуть», — заявил Кучаев.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел в составе ЦСКА два мачта в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:43, 3 декабря 2018
Отдыху на море предпочитаю поездку в Рязань — Кучаев
17:17, 30 ноября 2018
В субботу откроется склон в «Семено-Оленинском»
10:48, 30 ноября 2018
ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл в Самаре
17:38, 29 ноября 2018
ХК «Рязань» подписал нападающих из Китая и «Южного Урала»
9:11, 28 ноября 2018
ХК «Рязань» забросил лидеру две шайбы, но проиграл в овертайме. Видео
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
17:54, 25 ноября 2018 25 591
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 041
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 450
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 073
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
10:30, 25 ноября 2018 20 678
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований