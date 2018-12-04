ХК «Рязань» прервал шестиматчевую серию без побед. В понедельник, 3 декабря, «горожане» дома обыграли «Ермак» из Ангарска со счетом 3:0.
Хозяева открыли счет во втором периоде — Иван Иванов воспользовался передачей от Артема Прохорова. Счет удвоил Давид Мнацян, который воспользовался ошибкой вратаря гостей.
Окончательный счет установил Иванов, который забросил свою 14-ю шайбу.
Главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков на пресс-конференции отметил, что команда полностью выполнила установку на матч.
«Сегодня была необходима победа, набранные очки. Отсюда нервозность. Но ребята молодцы, справились. Может быть, не такой красочный матч получился, но играли на результат. Знали о проблемах с составом у „Ермака“, смотрели последние их матчи, готовились, так что расслабленности не должно было быть никакой», — заявил Десятков.
ХК «Рязань» набрал 33 очка и поднялся на 14-е место.
Следующий матч «горожане» проведут в среду, 5 декабря, в «Олимпийском» против красноярского «Сокола». Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»