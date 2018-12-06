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10:29, 6 декабря 2018 2581

ХК «Рязань» разгромил красноярский «Сокол»

ХК «Рязань» разгромил красноярский «Сокол»

ХК «Рязань» разгромил красноярский «Сокол». В среду, 5 декабря, «горожане» выиграли со счетом 3:0 на домашнем льду.

Счет в первом периоде открыл защитник Никита Попов, который в большинстве забросил шайбу от синей линии. Счет удвоил во второй двадцатиминутке Олег Попов.

Точку в матче поставил Владимир Карпов, которого вывел на пустые поворота Александр Репьях.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил «сухой» дебют в ВХЛ вратаря Сергея Горелова.

«В первом периоде наша команда, видимо, решила проверить в деле нового вратаря, прилично нагрузили его работой. Затем уже начали помогать ему, в обороне получше сыграли. Забили в большинстве, поймали соперника на контратаке. В третьем периоде действовали уже по счету», — заявил тренер.

ХК «Рязань» набрал 35 очков и вернулся на 13-е место в таблице.

В пятницу 7 декабря «горожане» сыграют во ДС «Олимпийский» с «Металлургом» из Новокузнецка.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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