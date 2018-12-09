Опубликовано выступление рязанской фигуристки в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Появилось видео выступления рязанки Александры Трусовой в финале юниорского Гран-при в Ванкувере. Фигуристка выступила с произвольной программой в субботу, 8 декабря.
Как отметила Трусова в интервью после соревнований, она осталась недовольна выступлением.
«Прокатом произвольной программой я недовольна. В первый лутц я сделала степ-аут, во второй я упала», — сказала юная фигуристка.
Она отметила, что постарается улучшить результат на Чемпионате России.
Напомним, рязанка
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