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14:01, 9 декабря 2018 2479

Опубликовано выступление рязанской фигуристки в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Опубликовано выступление рязанской фигуристки в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Появилось видео выступления рязанки Александры Трусовой в финале юниорского Гран-при в Ванкувере. Фигуристка выступила с произвольной программой в субботу, 8 декабря.

Как отметила Трусова в интервью после соревнований, она осталась недовольна выступлением.

«Прокатом произвольной программой я недовольна. В первый лутц я сделала степ-аут, во второй я упала», — сказала юная фигуристка.

Она отметила, что постарается улучшить результат на Чемпионате России.

Напомним, рязанка заняла второе место в финале юниорского Гран-при в Ванкувере.

Ранее Трусова выиграла этап Кубка России. Она первая фигуристка, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц.

Также фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 221 балл.

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