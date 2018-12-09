Рязанская фигуристка стала второй в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала второе место в финале юниорского Гран-при в Ванкувере. Первой стала Алена Косторная, передает РИА «
Трусова неудачно исполнила в произвольной программе два четверных лутца. Четверной тулуп и ряд сложных каскадов не позволили обогнать Косторную, которая набрала 217,98 балла.
«Конечно, я хотела откатать чисто, тем более на тренировке у меня получается и на разминке получался четверной лутц. Наверное, переволновалась. Надеюсь, что удастся сделать его на чемпионате России», — сказала Трусова.
Бронзу выиграла дебютантка юниорского сезона серии Гран-при Алена Канышева, набравшая 198,14 балла.
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