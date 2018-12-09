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8:49, 9 декабря 2018 3779

Рязанская фигуристка стала второй в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Рязанская фигуристка стала второй в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала второе место в финале юниорского Гран-при в Ванкувере. Первой стала Алена Косторная, передает РИА «Новости».

Трусова неудачно исполнила в произвольной программе два четверных лутца. Четверной тулуп и ряд сложных каскадов не позволили обогнать Косторную, которая набрала 217,98 балла.

«Конечно, я хотела откатать чисто, тем более на тренировке у меня получается и на разминке получался четверной лутц. Наверное, переволновалась. Надеюсь, что удастся сделать его на чемпионате России», — сказала Трусова.

Бронзу выиграла дебютантка юниорского сезона серии Гран-при Алена Канышева, набравшая 198,14 балла.

Ранее появилось видео выступления рязанки с короткой программой.

Напомним, Трусова выиграла этап Кубка России. Она первая фигуристка, которая на соревнованиях приземлила сольный четверной лутц.

Ранее фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в Ереване. По сумме двух прокатов спортсменка набрала 221 балл.

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