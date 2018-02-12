«Элекс-Фаворит» сыграл вничью в Москве. Фото

«Элекс-Фаворит» сыграл вничью в Москве. В субботу, 10 февраля, матч рязанцев с «МосПолитехом» закончился со счетом 4:4, сообщает пресс-служба.
В начале матча соперники обменялись забитыми голами, на мяч москвичей ответил Дмитрий Комаров.
На 13-й минуте свой гол забил Денис Голунов, который вернулся после дисквалификации, но хозяева счет сравняли — 2:2.
Во втором тайме рязанцы дважды забили, отличился Максим Куликов, Голунов сделал дубль.
Гости смогли отыграть один мяч, а после 11 фола с 10-метровой отметки Вячеслав Плаксин сделал счет равным — 4:4. Больше зрители забитых голов не увидели.
Следующую игру «Элекс-Фаворит» проведет дома, 17 февраля, против дубля «Газпрома-Югры».
Фото МФК «МосПолитех»