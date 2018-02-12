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12:14, 12 февраля 2018 974

ХК «Рязань» вырвал победу в овертайме у лидера чемпионата. Видео

ХК «Рязань» вырвал победу в овертайме у лидера чемпионата. Видео

ХК «Рязань» вырвал победу в овертайме у лидера чемпионата. В пятницу, 9 февраля, «горожане» со счетом 4:3 обыграли «Нефтяник» в Альметьевске.

Перед матчем из-за болезни выбыли Репьях и Карпов и у гостей осталось лишь три пятерки. Счет в матче открыл Павел Злобин в середине первого периода, спустя минуту «Нефтяник» отыгрался.

Во втором периоде Иван Иванов сделал дубль. Сначала в большинстве он подставил клюшку под удар Седунова, а затем сольный проход завершил броском между щитков вратарю.

Гости за минуту до конца второй двадцатиминтуки отыграли одну шайбу. В третьем периоде после пятиминутного удаления Большакова, «Нефтяник» счет сравнял.

Победу гостям принес бросок Дубинина от синей линии на 29-й секунде овертайма.

После матча главного тренера ХК «Рязань» Павла Десяткова наказали штрафом.

«Где-то я, наверное, тоже подзавелся, надо сдерживать эмоции, — отметил тренер. — Хороший соперник и игра хорошая получилась. Отступать нам некуда, и ребята вышли биться. Результатом и качеством игры мы довольны».

ХК «Рязань» поднялся на 21-м месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

Во вторник, 13 февраля, в ДС «Олимпийский» горожане сыграют против чеховской «Звезды». Начало в 19:00.

Фото и видео ХК «Нефтяник»

© RZN.info

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