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15:15, 12 февраля 2018 1072

«Рязань-ВДВ» подписала трех игроков сборной России

«Рязань-ВДВ» подписала трех игроков сборной России

«Рязань-ВДВ» подписала трех игроков сборной России. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

С клубом подписали контракты полузащитница Елена Морозова из «Кубаночки», которая уже выступала за Рязань, защитницы Екатерина Дмитренко из «Россиянки» и Любовь Кипяткова из «Звезда-2005».

К занятиям в основном составе привлекли двух молодых воспитанниц: Анастасию Фетисову и Елизавету Лазареву.

Кроме того, на просмотр пригласили нападающую Наталью Кузьмину из «Енисея» и двух футболисток «Дончанки».

Стало известно, что из-за травмы целый сезон пропустила Дарья Макаренко, а у Илоны Власенко и Марии Кутушевой завершились контракты.

В воскресенье, 11 февраля, команда отправилась на южные предсезонные сборы, которые пройдут в Краснодарском крае. Тренировки «на юге» продлятся до 28 февраля.

Фото «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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