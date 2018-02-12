«Рязань-ВДВ» подписала трех игроков сборной России. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
С клубом подписали контракты полузащитница Елена Морозова из «Кубаночки», которая уже выступала за Рязань, защитницы Екатерина Дмитренко из «Россиянки» и Любовь Кипяткова из «Звезда-2005».
К занятиям в основном составе привлекли двух молодых воспитанниц: Анастасию Фетисову и Елизавету Лазареву.
Кроме того, на просмотр пригласили нападающую Наталью Кузьмину из «Енисея» и двух футболисток «Дончанки».
Стало известно, что из-за травмы целый сезон пропустила Дарья Макаренко, а у Илоны Власенко и Марии Кутушевой завершились контракты.
В воскресенье, 11 февраля, команда отправилась на южные предсезонные сборы, которые пройдут в Краснодарском крае. Тренировки «на юге» продлятся до 28 февраля.
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