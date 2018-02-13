Футболистки «Рязани-ВДВ» попали в символическую сборную по итогам сезона. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
В сборной чемпионата России 2017 года оказались нападающая Елена Данилова и защитница Кристине Алексанян. Состав команды выбирали голосованием тренеры и капитаны.
Отметим, что в символической сборной оказались всего две чемпионки и четыре футболистки из ЖФК «ЦСКА», который не попал в призы.
Лучшим игроком чемпионата признали Дарью Апанащенко из «Звезды-2005», а лучшим бомбардиром «десантницу» Елену Данилову с 11-ю забитыми мячами.