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13:04, 13 февраля 2018 1154

Футболистки «Рязани-ВДВ» попали в символическую сборную по итогам сезона

Футболистки «Рязани-ВДВ» попали в символическую сборную по итогам сезона

Футболистки «Рязани-ВДВ» попали в символическую сборную по итогам сезона. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В сборной чемпионата России 2017 года оказались нападающая Елена Данилова и защитница Кристине Алексанян. Состав команды выбирали голосованием тренеры и капитаны.

Отметим, что в символической сборной оказались всего две чемпионки и четыре футболистки из ЖФК «ЦСКА», который не попал в призы.

Лучшим игроком чемпионата признали Дарью Апанащенко из «Звезды-2005», а лучшим бомбардиром «десантницу» Елену Данилову с 11-ю забитыми мячами.

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