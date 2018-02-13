Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:48, 13 февраля 2018 1182

Лидеры рязанской НХЛ сыграли очный матч за тур до плей-офф

Лидеры рязанской НХЛ сыграли очный матч за тур до плей-офф

Лидеры рязанской НХЛ сыграли очный матч за тур до плей-офф. В центральной игре отборочного этапа «Империя» разгромила «Автоимпорт» со счетом 4:1, сообщили организаторы.

Лидеры чемпионата одержали 13-ю подряд победу. Таким образом «Империя» завершила регулярный чемпионат на первом месте, «Автоимпорт» на втором.

На третьем месте пока располагается «Шкода-Рязань», которая сыграла вничью — 2:2 — со «Сталькомплектом». Действующий чемпион «Восход СУ-2» выиграл у «Сокола» со счетом 3:1 и вышел на четвертое место. «Динамо» разгромило хоккеистов «Здоровья» — 7:1.

В четвертой группе, где разыгрываются четыре путевки в плей-офф, на первое место вышла «Держава», переигравшая хоккеистов «Лесного» — 4:0. На втором месте «Витязь», который с таким же счетом выиграл у «Мещеры», при этом счет удалось открыть только в последнем периоде.

«ВДВ-Рязань» после смены тренера одержала третью победу. Проигрывая 1:3, «десантники» обыграли хоккеистов «Дядькова» со счетом 4:3. Также волевую победу одержали рыбновцы в матче с «Ухоловом» — 5:3.

Организаторы отмечают, что 18 февраля в Рязанской области впервые пройдет матч на естественном льду. Хоккеисты «Мещеры» и «Рыбного» встретятся в 13:00 в поселке Гусь-Железный Касимовского района.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:33, 13 февраля 2018
Россияне выиграли две медали Олимпиады в лыжном спринте
13:04, 13 февраля 2018
Футболистки «Рязани-ВДВ» попали в символическую сборную по итогам сезона
11:48, 13 февраля 2018
Лидеры рязанской НХЛ сыграли очный матч за тур до плей-офф
9:00, 13 февраля 2018
Россияне взяли первую олимпийскую медаль в истории российского керлинга
16:35, 12 февраля 2018
ХК «Рязань» наказали закрытием фанатского сектора за брошенную монету
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:07, 8 февраля 2018 25 324
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 078
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 21 892
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
15:00, 11 февраля 2018 21 371
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
14:36, 1 февраля 2018 20 199
В Рязани закроется крупный супермаркет
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований