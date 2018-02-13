Лидеры рязанской НХЛ сыграли очный матч за тур до плей-офф. В центральной игре отборочного этапа «Империя» разгромила «Автоимпорт» со счетом 4:1, сообщили организаторы.
Лидеры чемпионата одержали 13-ю подряд победу. Таким образом «Империя» завершила регулярный чемпионат на первом месте, «Автоимпорт» на втором.
На третьем месте пока располагается «Шкода-Рязань», которая сыграла вничью — 2:2 — со «Сталькомплектом». Действующий чемпион «Восход СУ-2» выиграл у «Сокола» со счетом 3:1 и вышел на четвертое место. «Динамо» разгромило хоккеистов «Здоровья» — 7:1.
В четвертой группе, где разыгрываются четыре путевки в плей-офф, на первое место вышла «Держава», переигравшая хоккеистов «Лесного» — 4:0. На втором месте «Витязь», который с таким же счетом выиграл у «Мещеры», при этом счет удалось открыть только в последнем периоде.
«ВДВ-Рязань» после смены тренера одержала третью победу. Проигрывая 1:3, «десантники» обыграли хоккеистов «Дядькова» со счетом 4:3. Также волевую победу одержали рыбновцы в матче с «Ухоловом» — 5:3.
Организаторы отмечают, что 18 февраля в Рязанской области впервые пройдет матч на естественном льду. Хоккеисты «Мещеры» и «Рыбного» встретятся в 13:00 в поселке Гусь-Железный Касимовского района.