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12:18, 14 февраля 2018 1441

Без шансов на плей-офф. ХК «Рязань» уступил чеховской «Звезде» на своем льду

Без шансов на плей-офф. ХК «Рязань» уступил чеховской «Звезде» на своем льду

ХК «Рязань» уступил чеховской «Звезде» на своем льду. Во вторник, 13 февраля, «горожане» проиграли со счетом 1:4, сообщила клубная пресс-служба.

После нескольких атак хозяев счет в средине первого периода открыли гости. Спустя пять минут «Звезда» реализовала большинство, а под занавес периода счет стал 0:3.

Во втором периоде судьи посмотрели повтор с броском Артема Антипова и засчитали четвертую шайбу. Спустя десять минут рязанцы в большинстве отыграли одну шайбу. Иван Иванов в ближний угол забросил внуку Владислава Третьяка. В третьем периоде хозяева забросили еще одну шайбу, но судьи ее не засчитали.

Накануне матча за дисциплинарный штраф в Альметьевске главного тренера рязанцев Павла Десяткова дисквалифицировали на четыре поединка. Старший тренер ХК «Рязань» Александр Нестеров после матча отметил, что соперник реализовал свои моменты, а «горожане» нет.

«Где-то не хватило хладнокровия, где-то мастерства. Проспали, можно сказать, первый период. Хотя и в первой трети шансы для взятия ворот были, забей — и неизвестно, как складывался бы матч дальше. А так, по самоотдаче к ребятам претензий нет. Сказываются кадровые проблемы — много больных, травмированных», — подчеркнул тренер.

Следующий мачт ХК «Рязань» проведет 15 февраля во ДС «Олимпийский» против «Химика». Начало в 19:00.

Фото «ХК Рязань»

© RZN.info

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