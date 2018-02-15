Футболистка «Рязани-ВДВ» и сборной Украины пропустит сезон из-за семейных проблем

Футболистка «Рязани-ВДВ» и сборной Украины Ольга Бойченко пропустит сезон из-за семейных проблем. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
У полузащитницы возникли сложные семейные проблемы, которые требуют постоянного нахождения девушки на родине в Украине. «В клубе с пониманием отнеслись к возникшим у игрока сложностям», — говорится в релизе.
В прошедшем сезоне Бойченко сыграла 15 матчей и забила шесть мячей.
Кроме того, клуб покинула Елена Медведь, которая отказалась продлевать контракт. Защитница в 2017 году провела за «десантниц» 16 поединков.
Фото ФК «Рязань-ВДВ»