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17:24, 15 февраля 2018 1238

Футболистка «Рязани-ВДВ» и сборной Украины пропустит сезон из-за семейных проблем 1

Футболистка «Рязани-ВДВ» и сборной Украины пропустит сезон из-за семейных проблем

Футболистка «Рязани-ВДВ» и сборной Украины Ольга Бойченко пропустит сезон из-за семейных проблем. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

У полузащитницы возникли сложные семейные проблемы, которые требуют постоянного нахождения девушки на родине в Украине. «В клубе с пониманием отнеслись к возникшим у игрока сложностям», — говорится в релизе.

В прошедшем сезоне Бойченко сыграла 15 матчей и забила шесть мячей.

Кроме того, клуб покинула Елена Медведь, которая отказалась продлевать контракт. Защитница в 2017 году провела за «десантниц» 16 поединков.

Фото ФК «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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