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10:21, 16 февраля 2018 697

«Грустный юбилей». БК «Рязань» проиграл 25 матч в чемпионате

«Грустный юбилей». БК «Рязань» проиграл 25 матч в чемпионате

БК «Рязань» проиграл 25 матч в чемпионате. В четверг, 15 февраля, «зубры» уступили со счетом 80:74 подмосковным Химкам.

Хозяевам удался стартовый натиск (6:0) и они выиграли первый период с преимуществом в десять очков. Второй период активнее начали «зубры» (0:8), которые даже выходили вперед в конце десятиминутки.

Третью четверть при равной игре смогли выиграть хозяева со счетом 20:17. В заключительном периоде ход игры не изменился, за 30 секунд до сирены счет был 76:74, однако выиграть или перевести матч в овертайм «зубрам» не удалось.

Следующий матч БК «Рязань» проведет в воскресенье, 18 февраля, в Москве против «МБА».

Фото «Химки-Подмосковье»

© RZN.info

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