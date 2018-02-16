«Грустный юбилей». БК «Рязань» проиграл 25 матч в чемпионате

БК «Рязань» проиграл 25 матч в чемпионате. В четверг, 15 февраля, «зубры» уступили со счетом 80:74 подмосковным Химкам.
Хозяевам удался стартовый натиск (6:0) и они выиграли первый период с преимуществом в десять очков. Второй период активнее начали «зубры» (0:8), которые даже выходили вперед в конце десятиминутки.
Третью четверть при равной игре смогли выиграть хозяева со счетом 20:17. В заключительном периоде ход игры не изменился, за 30 секунд до сирены счет был 76:74, однако выиграть или перевести матч в овертайм «зубрам» не удалось.
Следующий матч БК «Рязань» проведет в воскресенье, 18 февраля, в Москве против «МБА».
Фото «Химки-Подмосковье»