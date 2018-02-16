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11:44, 16 февраля 2018 1188

ХК «Рязань» по буллитам обыграл «Химик». Фоторепортаж

ХК «Рязань» по буллитам обыграл «Химик». Фоторепортаж

ХК «Рязань» по буллитам обыграл «Химик». В четверг, 15 февраля, «горожане» обошли подмосковную команду со счетом 2:1 и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф.

Счет открыли гости, реализовав первое же удаление. Во втором периоде ХК «Рязань» отдал инициативу сопернику, но заработав «большинство», реализовал его: Иван Иванов поставил клюшку под удар Артема Седунова от синей линии.

В оставшиеся полтора периода зрители заброшенных шайб не увидели, овертайм также получился безголевым. В серии буллитов рязанцы реализовали две попытки, а «Химик» одну.

Старший тренер ХК «Рязань» Александр Нестеров после матча посетовал на слабую реализацию. «Игра тяжелая. Много больных травмированных, своих игроков забрал „Локомотив“ — скамейка короткая. Но ребята молодцы! Пока есть шанс на попадание в плей-офф, цепляются за него. Были моменты решить исход матча в свою пользу в основное время, но, как и в предыдущем матче, подвела реализация», — отметил он.

ХК «Рязань» набрал 63 очка и отстает от 16-го места на пять очков. Следующий матч «горожане» проведут в субботу, 17 февраля, против китайского «Ценг Тоу». Начало в 17:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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