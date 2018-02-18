Горько! ХК «Рязань» проиграл китайскому «Ценг Тоу» и остался без плей-офф ВХЛ

ХК «Рязань» лишился шансов на выход в плей-офф. В субботу, 17 февраля, горожане уступили со счетом 1:3 китайскому «Ценг Тоу».
Перед матчем в состав вернулись лидеры рязанцев (Александр Репьях, Владимир Карпов и Артем Лесников), но это никак не отразилось на результате матча. Первый период прошел в равной борьбе, а во втором счет открыли гости: Андрей Максимов подставил клюшку под бросок от синей линии Никиты Попова. В конце двадцатиминтуки Митрофанов сделал счет 0:2. В начале третьего периода ХК «Рязань» вновь пропустил.
Спустя две минуты хозяева забросили «гол престижа». Андрей Щербов броском с центра зоны поразил ворота Печурского. Отметим, что поединок посетили молодожены. Семейная пара после регистрации брака отправились в ДС «Олимпийский», чтобы посмотреть хоккей. На послематчевой пресс-конференции старший тренер ХК «Рязань» Александр Нестеров отметил, что в команде «не нашлось лидера, который повел бы за собой».
«Проиграли в первую очередь по движению, по желанию, эмоций не хватило. Возможно, это связано с предыдущими играми, когда, несмотря на все проблемы боролись, все на жилах. Тем не менее, даже по такой игре были моменты, шесть минут большинства. Но — не использовали», — подчеркнул он.
Заключительный матч сезона ХК «Рязань» проведет в понедельник, 19 февраля в ДС «Олимпийский» против китайского «КРС Хэйлунцзян». Начало в 19:00.
Фото ХК «