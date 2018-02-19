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11:51, 19 февраля 2018 988

БК «Рязань» проиграл в Москве четырнадцатый матч подряд

БК «Рязань» проиграл в Москве четырнадцатый матч подряд

БК «Рязань» проиграл в Москве четырнадцатый матч подряд. В воскресенье, 18 февраля, «зубры» в гостях уступили «МБА» со счетом 76:91, сообщила клубная пресс-служба.

Первый период гости выиграли 20:21. На четвертой минуте БК «Рязань» вышел вперед и вел в счете до конца десятиминутки.

Вторую четверть гости проиграли «-13», игроки «МБА» реализовали подряд несколько «трешек». К финальной сирене хозяева только увеличили отрыв.

Следующий матч БК «Рязань» проведет в Рыбном против БК «Новосибирск» в четверг, 22 февраля. Начало встречи в 17:00.

Фото «МБА» (Москва)

© RZN.info

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