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17:41, 19 февраля 2018 1891

«Элекс» сыграл вничью с дублем команды из Суперлиги. Фото

«Элекс» сыграл вничью с дублем команды из Суперлиги. Фото

«Элекс» сыграл вничью с дублем команды из Суперлиги. В субботу, 17 февраля, матч рязанцев с «Газпромом-Югрой-д» завершился со счетом 5:5, сообщает пресс-служба клуба.

В Рязань «газпромовцы» привезли тройку игроков из основной команды — Александра Райхеля, Александра Черного и бразильца Кайо, которые забили все голы гостей. Уже к восьмой минуте хозяева проигрывали 2:0. Михаил Лушников один мяч отыграл, но затем выбил локоть и не смог продолжить матч. В середине тайма после удара Дениса Голунова мяч в свои ворота срезал Бауржан Амирбаев, сделав счет 2:2. Однако до перерыва гости вновь забили дважды.

Во втором тайме рязанцы смогли выйти вперед в счете. Сначала свой первый мяч за «Элекс-Фаворит» забил Павел Савлук, затем отличился Голунов, а за пять минут до конца матча Алексей Петухов головой отправил мяч в сетку ворот соперников После этого гости перешли на игру в пять полевых игроков и смогли сравнять счет — 5:5.

«Элекс» отстает от зоны плей-офф уже на восемь очков. Следующий матч рязанцы проведут в гостях 24 февраля против «Оргхима».

Фото МФК «Элекс-Фаворит»

© RZN.info

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