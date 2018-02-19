«Элекс» сыграл вничью с дублем команды из Суперлиги. Фото

«Элекс» сыграл вничью с дублем команды из Суперлиги. В субботу, 17 февраля, матч рязанцев с «Газпромом-Югрой-д» завершился со счетом 5:5, сообщает пресс-служба клуба.
В Рязань «газпромовцы» привезли тройку игроков из основной команды — Александра Райхеля, Александра Черного и бразильца Кайо, которые забили все голы гостей. Уже к восьмой минуте хозяева проигрывали 2:0. Михаил Лушников один мяч отыграл, но затем выбил локоть и не смог продолжить матч. В середине тайма после удара Дениса Голунова мяч в свои ворота срезал Бауржан Амирбаев, сделав счет 2:2. Однако до перерыва гости вновь забили дважды.
Во втором тайме рязанцы смогли выйти вперед в счете. Сначала свой первый мяч за «Элекс-Фаворит» забил Павел Савлук, затем отличился Голунов, а за пять минут до конца матча Алексей Петухов головой отправил мяч в сетку ворот соперников После этого гости перешли на игру в пять полевых игроков и смогли сравнять счет — 5:5.
«Элекс» отстает от зоны плей-офф уже на восемь очков. Следующий матч рязанцы проведут в гостях 24 февраля против «Оргхима».
Фото МФК «Элекс-Фаворит»