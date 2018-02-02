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15:33, 2 февраля 2018 1480

«Автоимпорт» вышел на первое место в своей группе чемпионата НХЛ

«Автоимпорт» вышел на первое место в своей группе чемпионата НХЛ

В среду, 31 января, хоккеисты «Автоимпорта» смогли переломить турнирную ситуацию, одержав волевую победу над «Динамо». Проигрывая 0:1, команда забросила четыре шайбы подряд.

Отличились Сергей Маслов, Сергей Баранов, Владимир Вахтин и Сергей Гуров. Динамовцы ответили им лишь двумя «выстрелами» Олега Куранова. В итоге «автомобилисты» выиграли со счетом 4:3.

«Автоимпорт» вышел на первое место в группе, у «Империи» матч в запасе, а вот «динамовцам» даже победы в двух оставшихся матчах вряд ли помогут занять место выше пятого.

Такой упорный матч стал хорошим подарком руководителю ГК «Автоимпорт» Олегу Смирнову, который 2 февраля отмечается свой день рождения.

Рязанский городской сайт поздравляет своего стратегического партнера и читателя Олега Смирнова и желает ему здоровья, благополучия, новых побед в бизнесе и на льду!

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