«Автоимпорт» вышел на первое место в своей группе чемпионата НХЛ

В среду, 31 января, хоккеисты «Автоимпорта» смогли переломить турнирную ситуацию, одержав волевую победу над «Динамо». Проигрывая 0:1, команда забросила четыре шайбы подряд.
Отличились Сергей Маслов, Сергей Баранов, Владимир Вахтин и Сергей Гуров. Динамовцы ответили им лишь двумя «выстрелами» Олега Куранова. В итоге «автомобилисты» выиграли со счетом 4:3.
«Автоимпорт» вышел на первое место в группе, у «Империи» матч в запасе, а вот «динамовцам» даже победы в двух оставшихся матчах вряд ли помогут занять место выше пятого.
Такой упорный матч стал хорошим подарком руководителю ГК «Автоимпорт» Олегу Смирнову, который 2 февраля отмечается свой день рождения.
Рязанский городской сайт поздравляет своего стратегического партнера и читателя Олега Смирнова и желает ему здоровья, благополучия, новых побед в бизнесе и на льду!