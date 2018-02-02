БК «Рязань» проиграл одиннадцатый матч подряд. В четверг, 1 февраля, «зубры» уступили на своей площадке «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» со счетом 78:95.
Первая четверть началась с обоюдных атак, но в середине периода рязанцы проиграли отрезок со счетом 0:12, после которого так и не смогли отыграться. Третий и четвертый период «зубры» выиграли 21:18 и 21:20 соответственно, но и этого оказалось недостаточно.
Лучшим игроком в составе рязанцев стал новичок Сергей Марихин, который набрал 20 очков. Команда осталась на последнем месте в таблице с тремя победами.
Следующий матч «зубры» проведут дома в воскресенье, 4 февраля, против «Урала».
Фото с сайта клуба