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10:25, 2 февраля 2018 952

БК «Рязань» проиграл одиннадцатый матч подряд

БК «Рязань» проиграл одиннадцатый матч подряд

БК «Рязань» проиграл одиннадцатый матч подряд. В четверг, 1 февраля, «зубры» уступили на своей площадке «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» со счетом 78:95.

Первая четверть началась с обоюдных атак, но в середине периода рязанцы проиграли отрезок со счетом 0:12, после которого так и не смогли отыграться. Третий и четвертый период «зубры» выиграли 21:18 и 21:20 соответственно, но и этого оказалось недостаточно.

Лучшим игроком в составе рязанцев стал новичок Сергей Марихин, который набрал 20 очков. Команда осталась на последнем месте в таблице с тремя победами.

Следующий матч «зубры» проведут дома в воскресенье, 4 февраля, против «Урала».

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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