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11:01, 20 февраля 2018 2690

ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл китайской команде в последнем матче сезона

ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл китайской команде в последнем матче сезона

ХК «Рязань» с разгромным счетом проиграл китайской команде в последнем матче сезона. В понедельник, 20 февраля, горожане уступили «КРС Хэйлунцзян» — 4:0, сообщает клубная пресс-служба.

Гости открыли счет уже на второй минуте, реализовав большинство. Во втором периоде Джаред Инг сделал счет 2:0, а под занавес двадцатиминутки гости вновь реализовали «лишнего». Уже в третьем периоде четвертая шайба влетала в ворота дебютанта, воспитанника рязанского хоккея Дмитрия Годеса.

После матча старший тренер ХК «Рязань» Александр Нестеров извинился перед болельщиками за игру. «Сыграли бесхарактерно. Так, конечно, нельзя играть последний матч сезона на своей площадке. Надо было выходить и биться. Значит где-то мы недонастроили ребят. Еще раз извиняюсь перед болельщиками и благодарю их за поддержку в сезоне — они всегда заполняли трибуны и переживали за команду. Будем готовится к следующему сезону», — отметил тренер.

ХК «Рязань» завершил сезон на 22-м месте в турнирной таблице из 27, имея в активе 63 очка.

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