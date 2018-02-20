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18:12, 20 февраля 2018 1759

В рязанском НХЛ определились все участники плей-офф. Обзор тура

В рязанском НХЛ определились все участники плей-офф. Обзор тура

В последнем туре рязанской НХЛ определились все участники плей-офф, сообщают организаторы.

Еще одним событием седьмого тура стал матч под открытым небом. В Гусе-Железном «Мещера» выиграла у «Рыбного» со счетом 7:0. По две шайбы забросили Александр Кирюшкин и Алексей Агафонов.

По итогам регулярного чемпионата первое место в третьей группе заняла «Империя», которая одержала 14-ю победу в сезоне. Лидеры с минимальным счетом обыграли «Здоровье» — 1:0.

Второе место заняли хоккеисты «Автоимпорта», которые переиграли касимовский «Восход СУ-2» со счетом 3:2. Лидер в списке бомбардиров Игорь Власов набрал свое 39 очко в сезоне.

На третьем месте финишировала «Шкода-Рязань», которая сыграла вничью с «динамовцами».

«Сокол» со счетом 2:1 обыграл «Сталькомплект» и занял седьмое место.

В четвёртой группе разыграли четыре путевки в плей-офф. На первое место вышел «Витязь», переигравший «Лесной» — 7:1, Евгений Карякин набрал пять очков.

«Держава» со счетом 3:1 победила «ВДВ-Рязань», а «Энергия» переиграла дядьковцев — 5:3.

Таким образом, из четвертой группы в плей-офф вышли: «Витязь», «Держава», «Энергия» и «Мещера».

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