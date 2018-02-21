ФК «Рязань» проиграл команде из ФНЛ. Видео

ФК «Рязань» проиграл команде из ФНЛ. Во вторник, 20 февраля, подопечные Гарника Аваляна уступили «Химкам» со счетом 2:0.
Первый гол подмосковные футболисты забили на 30-й минуте, защитник рязанцев срезал мяч в свои ворота. Удвоили преимущество подопечные Юрия Красножана в конце встречи.
Матч целиком провели Сергей Правкин, Илья Ваганов, Данила Корольков, Юрий Кулешов и Мартун Абовян. Вернулся в состав и лучший бомбардир рязанцев Владислав Мещеряков, который был на просмотре во второй команде «Спартака».
Ранее, 17 февраля, ФК «Рязань» уступил «Велесу» в счетом 0:1. Следующий матч рязанцы проведут в субботу, 24 февраля, в Москве против «Строгино».
Видео ФК «Химки», фото ФК «Рязань»