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12:29, 21 февраля 2018 1134

ФК «Рязань» проиграл команде из ФНЛ. Видео

ФК «Рязань» проиграл команде из ФНЛ. Видео

ФК «Рязань» проиграл команде из ФНЛ. Во вторник, 20 февраля, подопечные Гарника Аваляна уступили «Химкам» со счетом 2:0.

Первый гол подмосковные футболисты забили на 30-й минуте, защитник рязанцев срезал мяч в свои ворота. Удвоили преимущество подопечные Юрия Красножана в конце встречи.

Матч целиком провели Сергей Правкин, Илья Ваганов, Данила Корольков, Юрий Кулешов и Мартун Абовян. Вернулся в состав и лучший бомбардир рязанцев Владислав Мещеряков, который был на просмотре во второй команде «Спартака».

Ранее, 17 февраля, ФК «Рязань» уступил «Велесу» в счетом 0:1. Следующий матч рязанцы проведут в субботу, 24 февраля, в Москве против «Строгино».

Видео ФК «Химки», фото ФК «Рязань»

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