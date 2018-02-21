Рязанские курсанты заняли второе место на первом чемпионате ВДВ по хоккею

В Рязани прошел первый чемпионат ВДВ по хоккею. Об этом сообщило Министерство обороны России.
За победу боролись сборные из Рязани, Пскова, Иванова, Омска, Ульяновска, Кубинки, Тулы, Уссурийска и Камышина. Обладателями кубка стали хоккеисты из псковского десантно-штурмового соединения ВДВ. Второе место заняли хоккеисты из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, бронза досталась команде тульского воздушно-десантного соединения.
Чемпионат состоял из 29 матчей, хоккеисты забросили около 330 шайб. Лучшим бомбардиром стал курсант РВВДКУ Артем Кикучс, отличившийся 26 раз. «Планируется, что чемпионат ВДВ по хоккею на льду станет традиционным и будет проводиться ежегодно», — говорится в сообщении.