Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:33, 22 февраля 2018 1148

Рязанец отдал голевой пас в матче Лиги Европы 1

Рязанец отдал голевой пас в матче Лиги Европы

Рязанец Константин Кучаев, выступающий за московский ЦСКА, отдал голевой пас в матче Лиги Европы УЕФА против белградской «Црвены Звезды».

Полузащитник вышел на поле с первых минут на левом фланге. На 34-й минуте рязанец имел шанс забить, но, получив мяч после неудачной игры на выходе вратаря соперников, пробил мимо дальнего угла ворот. За свой промах Кучаев реабилитировался в добавленное к первому тайму время.

После диагонали от Натхо полузащитник ворвался в штрафную со своего фланга и выкатил мяч под удар Алану Дзагоеву — 1:0. Во втором тайме рязанец поучаствовал в нескольких опасных атаках, не забывая и отрабатывать в обороне. На 83-й минуте получил желтую карточку за срыв опасной атаки.

В итоге матч завершился минимальной победой «армейцев», которая вывела подопечных Виктора Гончаренко в одну восьмую финала. Кучаев провел на поле весь матч.

«Хотелось забить больше, моментов было достаточно. Хотелось бы больше выжимать из них. По двум матчам было видно, что мы сильнее соперника. Результат закономерен. Теперь будем настраиваться на следующего соперника», — рассказал полузащитник после матча корреспонденту «Чемпионата».

Фото ПФК «ЦСКА»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:56, 22 февраля 2018
Полузащитника ФК «Рязань» вызвали в юношескую сборную России на матчи в Арабских Эмиратах
11:33, 22 февраля 2018
Рязанец отдал голевой пас в матче Лиги Европы 1
11:03, 22 февраля 2018
Российских керлингистов лишили олимпийской медали 1
9:52, 22 февраля 2018
В Рязани вновь пройдет турнир по хоккею с шайбой
13:05, 21 февраля 2018
Российские хоккеисты впервые за 12 лет вышли в полуфинал на Олимпиаде
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 51 348
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
15:19, 11 февраля 2018 25 309
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 25 346
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:00, 11 февраля 2018 23 571
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 227
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований