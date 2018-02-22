Рязанец отдал голевой пас в матче Лиги Европы

Рязанец Константин Кучаев, выступающий за московский ЦСКА, отдал голевой пас в матче Лиги Европы УЕФА против белградской «Црвены Звезды».
Полузащитник вышел на поле с первых минут на левом фланге. На 34-й минуте рязанец имел шанс забить, но, получив мяч после неудачной игры на выходе вратаря соперников, пробил мимо дальнего угла ворот. За свой промах Кучаев реабилитировался в добавленное к первому тайму время.
После диагонали от Натхо полузащитник ворвался в штрафную со своего фланга и выкатил мяч под удар Алану Дзагоеву — 1:0. Во втором тайме рязанец поучаствовал в нескольких опасных атаках, не забывая и отрабатывать в обороне. На 83-й минуте получил желтую карточку за срыв опасной атаки.
В итоге матч завершился минимальной победой «армейцев», которая вывела подопечных Виктора Гончаренко в одну восьмую финала. Кучаев провел на поле весь матч.
«Хотелось забить больше, моментов было достаточно. Хотелось бы больше выжимать из них. По двум матчам было видно, что мы сильнее соперника. Результат закономерен. Теперь будем настраиваться на следующего соперника», — рассказал полузащитник после матча корреспонденту «Чемпионата».
Фото ПФК «ЦСКА»