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20:10, 24 февраля 2018 2268

Хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата в Рязани пройдет в марте

Хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата в Рязани пройдет в марте

Фото: Администрация Рязани

Хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата в Рязани пройдет в марте. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

«Участники первых двух турниров поддержали нашу инициативу, и такие любительские встречи будут проходить каждую субботу на других городских катках, чтобы жители всех районов могли прийти и поболеть за наших хоккеистов», — отметил и.о.главы администрации Сергей Карабасов.

Он также рассказал, что следующий турнир пройдет на катке на Лыбедском бульваре.

Игры пройдут 3 марта, 10 марта, и 18 марта. Победители получат сертификаты в спортивном магазине номиналом 15 000, 10 000 и 5 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Напомним, кубок главы администрации завоевала команда «Метеор».

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