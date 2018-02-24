Хоккейный турнир среди любителей за кубок Евпатия Коловрата в Рязани пройдет в марте. Об этом сообщили на
«Участники первых двух турниров поддержали нашу инициативу, и такие любительские встречи будут проходить каждую субботу на других городских катках, чтобы жители всех районов могли прийти и поболеть за наших хоккеистов», — отметил и.о.главы администрации Сергей Карабасов.
Он также рассказал, что следующий турнир пройдет на катке на Лыбедском бульваре.
Игры пройдут 3 марта, 10 марта, и 18 марта. Победители получат сертификаты в спортивном магазине номиналом 15 000, 10 000 и 5 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно.
Напомним, кубок главы администрации