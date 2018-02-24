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18:45, 24 февраля 2018 1581

Рязанский дзюдоист провел первую в истории тренировку в московском метрополитене

Рязанский дзюдоист провел первую в истории тренировку в московском метрополитене

Рязанский дзюдоист Иван Нифонтов провел первую в истории тренировку в московском метрополитене. Тренировка прошла в переходе станций метро «Ленинский проспект» и МЦК Площадь Гагарина в четверг, 22 февраля, сообщили на сайте «Московского транспорта».

«Переход московского метро временно превратился в зал для тренировок по дзюдо», — отметили в сообщении. Место было подобрано таким образом, чтобы тренировка не препятствовала пассажиропотоку. Ученики спортивной школы олимпийского резервва продемонстрировали технико-тактические элементы единоборства, а все желающие смогли размяться вместе со спортсменами.

Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества.

Иван Нифонтов — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира и Европы.

Фото сайта Московского транспорта

© RZN.info

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