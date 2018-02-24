В Рязани прошел кубок главы администрации по хоккею с шайбой среди любителей

В пятницу, 23 февраля, на городском катке на площади Победы состоялся турнир на Кубок главы администрации Рязани по хоккею с шайбой среди любителей. Об этом сообщили на
Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд: «РязГМУ», «РязГМУ-2», «ВетерОК», «Глухие акулы», «Варяг», «Зубры», «Никуличи», «Метеор», «Кровгарант», «Легион», «Вашингтон», «Никуличи-2».
Победила в хоккейном турнире команда «Метеор», второе место завоевали «Зубры», бронза досталась игрокам команды «Никуличи». Эти команды получили награды и подарочные сертификаты на покупку в магазине «Спортмастер» номиналом на 15 000, 10 000 и 5 000 рублей.
Награды и призы победителям вручила заместитель главы администрации Елена Сорокина.
«Хоккей — это спорт сильных мужчин. Я от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества и желаю успехов и побед во всех начинаниях», — отметила она.