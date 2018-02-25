В четверг, 22 февраля, БК «Рязань» проиграл дома «Новосибирску» со счетом — 75:99. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С самого начала матча гости больше атаковали и выдали отрыв (+9), но период закончился с небольшим преимуществом сибиряков — 16:20.
Во второй десятиминутке «зубры» почти догнали соперников — 28:30, но концовку второй четверти хозяева проиграли со счетом (2:12).
После большого перерыва сибиряки за период забросили 29 очков, хозяева ответили лишь 14-ю.
В последнем периоде БК «Рязань» также набрал 29 очков, но это не повлияло на итоговый результат.
Главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков после игры отметил, что главная проблема команды — потери.
«У нас „первые“, „вторые“ номера — совсем молодые ребята, опыта не хватает. Отсюда и ошибки, причем даже в быстрых прорывах свои мячи не забиваем. Но, опять же, будем работать, исправлять ситуацию, как-то
уходить от этой проблемы. Работаем, стараемся двигаться вперед, готовимся к следующим матчам», — отметил тренер
Следующий матч БК «Рязань» проведет в воскресенье, 25 февраля, в спорткомплексе ДДТ против «Университета-Югры» из Сургута.
Начало в 14:00.
Фото БК «