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11:39, 25 февраля 2018 1956

БК «Рязань» проиграл дома «Новосибирску»

БК «Рязань» проиграл дома «Новосибирску»

В четверг, 22 февраля, БК «Рязань» проиграл дома «Новосибирску» со счетом — 75:99. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С самого начала матча гости больше атаковали и выдали отрыв (+9), но период закончился с небольшим преимуществом сибиряков — 16:20.

Во второй десятиминутке «зубры» почти догнали соперников — 28:30, но концовку второй четверти хозяева проиграли со счетом (2:12).

После большого перерыва сибиряки за период забросили 29 очков, хозяева ответили лишь 14-ю.

В последнем периоде БК «Рязань» также набрал 29 очков, но это не повлияло на итоговый результат.

Главный тренер БК «Рязань» Денис Тимаков после игры отметил, что главная проблема команды — потери.

«У нас „первые“, „вторые“ номера — совсем молодые ребята, опыта не хватает. Отсюда и ошибки, причем даже в быстрых прорывах свои мячи не забиваем. Но, опять же, будем работать, исправлять ситуацию, как-то

уходить от этой проблемы. Работаем, стараемся двигаться вперед, готовимся к следующим матчам», — отметил тренер

Следующий матч БК «Рязань» проведет в воскресенье, 25 февраля, в спорткомплексе ДДТ против «Университета-Югры» из Сургута.

Начало в 14:00.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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