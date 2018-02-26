БК «Рязань» проиграл чемпиону, выигрывая в 17 очков

В воскресенье, 25 февраля, БК «Рязань» проиграл действующему чемпиону «Университету-Югре» со счетом 80:86.
В первой четверти соперники по очереди выходили вперед, но рывок «зубров» (14:2) помог выиграть период. Во второй десятиминутке хозяева продолжили развивать преимущество и выиграли период со счетом 22:15.
После большого перерыва «зубры» увеличили преимущество до (+17) очков, но к концу периода гости его сократили — 63:58. В последнем периоде баскетболисты из Сургута выиграли стартовый отрезок (+8) и вышли вперед — 63:64
За три с половиной минуты до сирены «Университет-Югра» уже выигрывал 65:73. «Зубры» попытались спасти игру, но проиграли со счетом — 80:86.
Евгений Минченко сделал дабл-дабл, набрал 20 очков, 11 подборов и 2 блок-шота.
Следующий матч БК «Рязань сыграет 3 марта в Москве с «ЦСКА-2».