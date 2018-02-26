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13:59, 26 февраля 2018 877

БК «Рязань» проиграл чемпиону, выигрывая в 17 очков

БК «Рязань» проиграл чемпиону, выигрывая в 17 очков

В воскресенье, 25 февраля, БК «Рязань» проиграл действующему чемпиону «Университету-Югре» со счетом 80:86.

В первой четверти соперники по очереди выходили вперед, но рывок «зубров» (14:2) помог выиграть период. Во второй десятиминутке хозяева продолжили развивать преимущество и выиграли период со счетом 22:15.

После большого перерыва «зубры» увеличили преимущество до (+17) очков, но к концу периода гости его сократили — 63:58. В последнем периоде баскетболисты из Сургута выиграли стартовый отрезок (+8) и вышли вперед — 63:64

За три с половиной минуты до сирены «Университет-Югра» уже выигрывал 65:73. «Зубры» попытались спасти игру, но проиграли со счетом — 80:86.

Евгений Минченко сделал дабл-дабл, набрал 20 очков, 11 подборов и 2 блок-шота.

Следующий матч БК «Рязань сыграет 3 марта в Москве с «ЦСКА-2».

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