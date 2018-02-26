«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. Видео

«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. В субботу, 24 февраля, рязанцы уступили местному «Оргхиму» со счетом 2:6, сообщает пресс-службе клуба.
Уже к 17-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. К перерыву рязанцы отыграли один мяч, отличился Максим Куликов. В начале второго тайма Павел Савлук сравнял счет после розыгрыша углового. Затем голы забивали только хозяева. Сначала Телегин и Голубев сделали счет 4:2, еще два мяча влетели уже в пустые ворота.
Следующий матч «Элекс-Фаворит» проведет 3 марта против «Алмаз-Алроса» из Мирного.
Фото и видео МФК «Оргхим»