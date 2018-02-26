Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:38, 26 февраля 2018 492

«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. Видео

«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. Видео

«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. В субботу, 24 февраля, рязанцы уступили местному «Оргхиму» со счетом 2:6, сообщает пресс-службе клуба.

Уже к 17-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. К перерыву рязанцы отыграли один мяч, отличился Максим Куликов. В начале второго тайма Павел Савлук сравнял счет после розыгрыша углового. Затем голы забивали только хозяева. Сначала Телегин и Голубев сделали счет 4:2, еще два мяча влетели уже в пустые ворота.

Следующий матч «Элекс-Фаворит» проведет 3 марта против «Алмаз-Алроса» из Мирного.

Фото и видео МФК «Оргхим»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
19:01, 26 февраля 2018
ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж
17:49, 26 февраля 2018
Рязанцы забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по спортивной борьбе 1
17:03, 26 февраля 2018
ФК «Рязань» подписал нападающего из Владикавказа
16:38, 26 февраля 2018
«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. Видео
13:59, 26 февраля 2018
БК «Рязань» проиграл чемпиону, выигрывая в 17 очков
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 52 595
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 496
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
9:43, 23 февраля 2018 23 466
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 216
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 16 963
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости