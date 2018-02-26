ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж

ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч «Строгино» из Подмосковья. Матч завершился со счетом 3:2, сообщает клубная пресс-служба.
Рязанцы открыли счет уже на 7-й минуте. После удара Евгения Маричева первым на добивании оказался Сергей Зайцев. Хозяева сравняли счет в начале второго тайма с пенальти, а спустя 20 минут и вовсе вышли вперед. Сделал счет равным Александр Скляров с передачи Юрия Кулешова.
Окончательный счет 3:2 гости установили на 90-й минуте после розыгрыша штрафного.
В составе рязанцев матч полностью провели Илья Ваганов, Владислав Лабзин, Юрий Кулешов, Данила Корольков и Сергей Зайцев.
С 1 марта ФК «Рязань» отправляется на южный сбор в Крым.
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