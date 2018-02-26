Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:01, 26 февраля 2018 1965

ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж

ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж

ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч «Строгино» из Подмосковья. Матч завершился со счетом 3:2, сообщает клубная пресс-служба.

Рязанцы открыли счет уже на 7-й минуте. После удара Евгения Маричева первым на добивании оказался Сергей Зайцев. Хозяева сравняли счет в начале второго тайма с пенальти, а спустя 20 минут и вовсе вышли вперед. Сделал счет равным Александр Скляров с передачи Юрия Кулешова.

Окончательный счет 3:2 гости установили на 90-й минуте после розыгрыша штрафного.

В составе рязанцев матч полностью провели Илья Ваганов, Владислав Лабзин, Юрий Кулешов, Данила Корольков и Сергей Зайцев.

С 1 марта ФК «Рязань» отправляется на южный сбор в Крым.

Фото ФК «Строгино»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
19:01, 26 февраля 2018
ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж
17:49, 26 февраля 2018
Рязанцы забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по спортивной борьбе 1
17:03, 26 февраля 2018
ФК «Рязань» подписал нападающего из Владикавказа
16:38, 26 февраля 2018
«Элекс» проиграл в Нижнем Новгороде конкуренту выход в плей-офф. Видео
13:59, 26 февраля 2018
БК «Рязань» проиграл чемпиону, выигрывая в 17 очков
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 52 703
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 552
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
9:43, 23 февраля 2018 23 719
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 245
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 031
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости