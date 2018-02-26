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17:49, 26 февраля 2018 2130

Рязанцы забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по спортивной борьбе 1

Рязанцы забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по спортивной борьбе

Спортсмены Рязани и области забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Соревнования прошли 24-25 февраля на площадке СК «Арена-Атрон» в Рязани.

Турнир, который проводят с 2016 года, посвящен памяти старшего лейтенанта Валентина Костянникова — офицера десантного училища. В 2014 году на соревнованиях по боксу он получил травму головы, которая впоследствии и стала причиной смерти. Костянников скончался в 24 года, у него остались трое детей.

«Поскольку любимым видом спорта для Валентина была борьба, его подчиненные курсанты решили таким образом сохранить память о своем командире. Турнир проводится ежегодно», — рассказали организаторы.

Победителями стали:

  • весовая категория 55 кг — Андрей Иванов (Михайлов «Метеор»);
  • весовая категория 60 кг — Владислав Бегян (Михайлов «Метеор»);
  • весовая категория 63 кг — Иван Гасилов (Чита);
  • весовая категория 67 кг — Денис Сиволапов (Тамбов ДЮСШ 1);
  • весовая категория 72 кг — Николай Иванов (Михайлов ДЮСШ);
  • весовая категория 77 кг — Евгений Кривошеев (Белгород);
  • весовая категория 82 кг — Сергей Толмачев (Тамбов ЦЕ);
  • весовая категория 87 кг — Егор Межоннов (Рязань «Антей»);
  • весовая категория 97 кг — Владимир Ганжин (Рязань «Антей»);
  • весовая категория 130 кг — Александр Афонин (Мордовия).

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