Рязанцы забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по спортивной борьбе

Спортсмены Рязани и области забрали пять золотых медалей на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Соревнования прошли 24-25 февраля на площадке СК «Арена-Атрон» в Рязани.
Турнир, который проводят с 2016 года, посвящен памяти старшего лейтенанта Валентина Костянникова — офицера десантного училища. В 2014 году на соревнованиях по боксу он получил травму головы, которая впоследствии и стала причиной смерти. Костянников скончался в 24 года, у него остались трое детей.
«Поскольку любимым видом спорта для Валентина была борьба, его подчиненные курсанты решили таким образом сохранить память о своем командире. Турнир проводится ежегодно», — рассказали организаторы.
Победителями стали:
- весовая категория 55 кг — Андрей Иванов (Михайлов «Метеор»);
- весовая категория 60 кг — Владислав Бегян (Михайлов «Метеор»);
- весовая категория 63 кг — Иван Гасилов (Чита);
- весовая категория 67 кг — Денис Сиволапов (Тамбов ДЮСШ 1);
- весовая категория 72 кг — Николай Иванов (Михайлов ДЮСШ);
- весовая категория 77 кг — Евгений Кривошеев (Белгород);
- весовая категория 82 кг — Сергей Толмачев (Тамбов ЦЕ);
- весовая категория 87 кг — Егор Межоннов (Рязань «Антей»);
- весовая категория 97 кг — Владимир Ганжин (Рязань «Антей»);
- весовая категория 130 кг — Александр Афонин (Мордовия).