Скопин отметил 67-летие хоккея матчем с «десантниками». В субботу, 24 февраля, на местном стадионе «Труд» состоялся спортивный праздник, посвященный памяти тренеров Валентина Титова и Кима Купцова.
В торжественном открытии поучаствовали заместители главы администрации Скопина Ирина Ланина и Александр Докукин, представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов и представитель ТМ «Ликви Моли» в регионе Андрей Купцов.
В составах ветеранов Скопина и «ВДВ» выступили игроки из Ночной лиги. За команды играли Аркадий Гребеньков, Юрий Михеев, Роман Фетюлин и сын Кима Купцова — Андрей, Владимир Морсаков и Владимир Захаров.
Основные события матча развернулись во втором периоде. Счет открыли «Ветераны ВДВ», отличился Юрий Михеев. Сравнял очки Владимир Захаров с передачи Сергея Чиркова. Он же вывел хозяев вперед, но еще до окончания периода Роман Фетюлин уравнял счет.
Победную шайбу за «ВДВ» забил Юрий Михеев, также оформивший дубль. В итоге со счетом 3:2 победили гости.
Участники матча получили памятные подарки от торговой марки «Ликви Моли», а лучшие игроки (Владимр Морсаков и Юрий Михеев) — призы от ГК «Автоимпорт» и ТМ «Ликви Молли».
Вручили призы региональный представитель НХЛ Олег Смирнов, организатор матча Андрей Купцов и представители местной администрации. Кроме того, победители матча получили приз от администрации Скопина, а участники — почетные грамоты.
После основного поединка прошел матч молодежных команд Скопина и Скопинского района, в котором со счетом 8:5 выиграли спортсмены из района.