Плей-офф близко. В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата

В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата. Команды четвертой группы определили последних участников плей-офф, сообщают организаторы.
На первое место вышел «Витязь», обыгравший «ВДВ-Рязань» со счетом 8:1. Благодаря 22-м заброшенным шайбам форвард «Витязя» Евгений Карякин вышел на первое место снайперов в отборочном турнире.
«Держава» встретилась с еще одним участником плей-офф — «Энергией» — и выиграла со счетом 8:4. Геннадий Шестопалов забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.
«Мещера» также забросила восемь шайб и обыграла «Ухолово» — 8:1. Сразу три игрока в матче: Александр Дорофеев, Иван Бахилов и Сергей Агейков оформили дубль.
Больше всего шайб в туре забросили аутсайдеры из Рыбного и Лесного. Рыбновцы с минимальным счетом обыграли соперников со счетом 7:6.