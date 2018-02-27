Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:08, 27 февраля 2018 1207

Плей-офф близко. В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата

Плей-офф близко. В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата

В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата. Команды четвертой группы определили последних участников плей-офф, сообщают организаторы.

На первое место вышел «Витязь», обыгравший «ВДВ-Рязань» со счетом 8:1. Благодаря 22-м заброшенным шайбам форвард «Витязя» Евгений Карякин вышел на первое место снайперов в отборочном турнире.

«Держава» встретилась с еще одним участником плей-офф — «Энергией» — и выиграла со счетом 8:4. Геннадий Шестопалов забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

«Мещера» также забросила восемь шайб и обыграла «Ухолово» — 8:1. Сразу три игрока в матче: Александр Дорофеев, Иван Бахилов и Сергей Агейков оформили дубль.

Больше всего шайб в туре забросили аутсайдеры из Рыбного и Лесного. Рыбновцы с минимальным счетом обыграли соперников со счетом 7:6.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:17, 27 февраля 2018
Четырех «десантниц» вызвали в сборную России
13:17, 27 февраля 2018
Рязанский дзюдоист взял бронзу на турнире «Большого шлема» в Германии
12:08, 27 февраля 2018
Плей-офф близко. В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата
11:43, 27 февраля 2018
В Рязанской области прошли зимние соревнования по картингу. Фото
19:01, 26 февраля 2018
ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 53 053
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 682
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 24 511
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 568
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 18 034
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
Все новости