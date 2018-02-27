Турниры по хоккею с шайбой будут проходить в Рязани каждую неделю до конца сезона

В субботу, 3 марта, в Рязани пройдет третий турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Евпатий Коловрат». Об этом сообщил сайт горадминистрации.
По словам и. о. главы администрации Сергея Карабасова, «любительские встречи будут проходить каждую субботу до конца сезона на городских катках, чтобы жители всех районов могли прийти и поболеть за наших хоккеистов».
Следующая игра пройдет на катке на Лыбедском бульваре.
Сейчас в управлении по физической культуре и массовому спорту принимают заявки на участие в турнире. Их можно будет подать до 18:00 1 марта. В составе команд должны быть пять игроков старше 18 лет. Обязательным условием является наличие полной защитной формы.
Победители получат сертификаты в спортивный магазин номиналом 15 000, 10 000 и 5 000 рублей за первое, второе и третье места соответственно, а также медали и грамоты.