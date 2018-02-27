Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:43, 27 февраля 2018 1653

В Рязанской области прошли зимние соревнования по картингу. Фото

В Рязанской области прошли зимние соревнования по картингу. Фото

В Касимовском районе прошли областные трековые соревнования по картингу. Об этом пишет ИД «Пресса».

Гонщики разного возраста из Касимова, Рязани, Новомичуринска, Нижегородской и Рязанской областей состязались на трассе в деревне Лощинино.

На соревнования приехали «самые стойкие», многих участников испугал мороз.

Победителями соревнований стали:

1 место — Семенов Сергей, класс «Ракет-85»; 2 место — Иван Шпидонов, класс «Хонда до 12»; 2 место — Андрей Старков, класс «Ветеран»; 3 место Никита Аксенов, класс «РМ-Ю»; 3 место — Андрей Абрамин, «Хонда до 12»; 3 место — Дмитрий Астахов, класс «Стандарт»; 3 место Вадим Аксенов, класс «РМ».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:17, 27 февраля 2018
Четырех «десантниц» вызвали в сборную России
13:17, 27 февраля 2018
Рязанский дзюдоист взял бронзу на турнире «Большого шлема» в Германии
12:08, 27 февраля 2018
Плей-офф близко. В Рязанской НХЛ сыграли предпоследний тур регулярного чемпионата
11:43, 27 февраля 2018
В Рязанской области прошли зимние соревнования по картингу. Фото
19:01, 26 февраля 2018
ФК «Рязань» проиграл товарищеский матч в Подмосковье. Фоторепортаж
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 53 053
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 26 682
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 24 511
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 568
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 18 037
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
Все новости