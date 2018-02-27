В Рязанской области прошли зимние соревнования по картингу. Фото

В Касимовском районе прошли областные трековые соревнования по картингу. Об этом пишет ИД «
Гонщики разного возраста из Касимова, Рязани, Новомичуринска, Нижегородской и Рязанской областей состязались на трассе в деревне Лощинино.
На соревнования приехали «самые стойкие», многих участников испугал мороз.
Победителями соревнований стали:
1 место — Семенов Сергей, класс «Ракет-85»; 2 место — Иван Шпидонов, класс «Хонда до 12»; 2 место — Андрей Старков, класс «Ветеран»; 3 место Никита Аксенов, класс «РМ-Ю»; 3 место — Андрей Абрамин, «Хонда до 12»; 3 место — Дмитрий Астахов, класс «Стандарт»; 3 место Вадим Аксенов, класс «РМ».