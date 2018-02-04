В Рязани прошел открытый турнир по хоккею с шайбой. Фоторепортаж

В субботу, 3 февраля, на площади Победы в Рязани прошел открытый турнир по хоккею с шайбой «Мы вместе». Об этом сообщил
Игру организовали по инициативе Сергея Карабасова.
«Эта идея появилась как продолжение нашего нового проекта „Городские катки“. Поэтому и площадкой для проведения этого дружеского матча мы выбрали каток на площади Победы, — отметил он. — Новые ледовые площадки созданы для горожан, которые любят проводить свободное время с пользой и предпочитают активный отдых».
Победителями стала команда «Вымпел», второе место завоевала команда «Никуличи», «бронза» досталась игрокам команды «МЧС».
И. о. главы администрации города вручил кубки и подарочные сертификаты на покупку в магазине «Спортмастер» номиналом на 15 тысяч, 10 тысяч и 5 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно, командам «Акулы» и «Ветерок» — утешительные призы за участие в турнире и волю к победе.
Игра прошла в рамках «