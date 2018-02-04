Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 4 февраля 2018 3294

В Рязани прошел открытый турнир по хоккею с шайбой. Фоторепортаж

В Рязани прошел открытый турнир по хоккею с шайбой. Фоторепортаж

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 3 февраля, на площади Победы в Рязани прошел открытый турнир по хоккею с шайбой «Мы вместе». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Игру организовали по инициативе Сергея Карабасова.

«Эта идея появилась как продолжение нашего нового проекта „Городские катки“. Поэтому и площадкой для проведения этого дружеского матча мы выбрали каток на площади Победы, — отметил он. — Новые ледовые площадки созданы для горожан, которые любят проводить свободное время с пользой и предпочитают активный отдых».

Победителями стала команда «Вымпел», второе место завоевала команда «Никуличи», «бронза» досталась игрокам команды «МЧС».

И. о. главы администрации города вручил кубки и подарочные сертификаты на покупку в магазине «Спортмастер» номиналом на 15 тысяч, 10 тысяч и 5 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно, командам «Акулы» и «Ветерок» — утешительные призы за участие в турнире и волю к победе.

Игра прошла в рамках «Эстафеты Побед».

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:11, 4 февраля 2018
В Рязани прошел открытый турнир по хоккею с шайбой. Фоторепортаж
14:55, 3 февраля 2018
Оправданным россиянам запретили выступать на Олимпиаде
11:21, 3 февраля 2018
Первые российские лыжники прибыли на Олимпиаду в Пхенчхан
18:11, 2 февраля 2018
Нападающая сборной России покинула «Рязань-ВДВ»
15:33, 2 февраля 2018
«Автоимпорт» вышел на первое место в своей группе чемпионата НХЛ
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 22 976
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 618
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 17 583
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 15 915
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
17:49, 21 января 2018 15 539
Ребенок пострадал во время катания с горки в Рязани
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований